Genç iş adamı Mustafa Bulutoğluları, ekonomik pakete isyan etti: “Devlet baba dediki; kendi başınızın çaresine bakın!Bu kadar yıldır devlete ödediğim tüm vergi, harçharam olsun”

Cemal Bulutoğluları’nın oğlu, genç iş adamıMustafa Bulutoğluları, ekonomik pakete veryansın etti.

Görüşlerini sosyal medya hesabından paylaşan Bulutoğluları, “1500 TL'nizi de istemem! Ben bütün personelime hakkını veririm... Kimseyi de işten çıkarmayacağım gücüm yettiği sürece” dedi.

Mustafa Bulutoğluları’nın paylaşımı şöyle:

“Kaç gündür bekliyorduk... Ekonomik paketi...

Paket açıldı... İçinden hiçbir şey çıkmadı!

Anladım ki Yalnızız. Bana artık kimse devletten hükümetten bahsetmesin, köydeki nenelerimiz bile kotu gün parası/altını bulundururdu yastıcığının altında.

Bu bile yokmuş, düşünülmemiş koskoca KKTC'de.

Böyle bir krizde, devlete en çok ihtiyacımız olan bu dönemde, devlet baba dediki; kendi başınızın çaresine bakın!

Bu kadar yıldır devlete ödediğim tüm vergi, harç vs. haram olsun!

Yanımda çalışan ''3. dünya vatandaşı'' insanlar var! Bu söylem iğrenç! ''Ne demek 3. dünya vatandaşı?

Sanki biz çok tanınmışıkve 4, 4'lük bir devletizde, bu insanlara ''3. sınıf'' diyoruz.

Sizsiniz asıl 3. dünya vatandaşı ey bizi yönetenler!

1.500 TL’nizide istemem! Ben bütün personelime hakkını veririm. Kimseyide işten çıkarmayacağım gücüm yettiği sürece.

Güya bize bir destek verdinizde, dönüp emekliden ve memurdan kestiniz!

Günahtır, bize bir faydası yok zaten! Bari kamuya geri verin normal maaşlarını.

Zaman zenginden alıp, ihtiyaçlıya verme zamanıdır!

Yazıklar olsun size!