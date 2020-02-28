13'ü ithal 15 üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi 55 ithal ürünün 13’ünde, 16 yerli ürünün 2’sinde limit üstü ilaç saptandığını açıkladı.
İthal ürünlerde kalıntıların birçoğu armutlarda tespit edildi. Elma ve salatalıkta da kalıntı saptandı. Yerli ürünlerden domateste ve kapya biberde limit üstü kalıntı bulundu.
Tarım Dairesi, 21 -27 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
55 İTHAL ÜRÜNDEN 42’Sİ TEMİZ
Numune alınan 55 ithal üründen 42’si temiz çıktı. 13 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Nuri Ersoy Ltd. ait elma (G.S), armut (Ankara) , Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait elma (Stk), armut (Deveci), Elma (Stk), salatalık, Emine Güvensoy’luya ait armut (Deveci) SVS Tic. Ltd. ait armut (Deveci), elma (G.S), armut (Ankara), Halil Kasap Paz’a. ait armut (Deveci), OrçFoods Ltd. ait armutta (Deveci) ilaç saptandı. Bazı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilirken, bazıları da imha edildi.
16 YERLİ ÜRÜNDEN 14’Ü TEMİZ
Numune alınan 16 yerli üründen 14’ü temiz çıktı. Domates ve kapya biber olmak üzere 2 üründe ilaçta bitki üstü ilaç saptandı.
Aydınköy’de Tüner Turhan ait domateste ve Doğancı’da Osman Çınar’a ait kapya biberin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.
|
28 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
|
İsim
|
Yerli/ithal
|
Ürün
|
Analiz Sonucu
|
1
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
2
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
3
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Menşeine İade
|
4
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
5
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Patlıcan
|
Temiz
|
6
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
7
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
8
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Patlıcan
|
Temiz
|
9
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
10
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
11
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
12
|
Emine Güvensoylu
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
İmha
|
13
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Manolya Besi Yemi
|
Temiz
|
14
|
Pınarlı Tarım Hay. İşl.
|
İthal
|
Melisa Süt Yemi
|
Temiz
|
15
|
M.Hacı Ali İşl.
|
İthal
|
Buğday(Ekmeklik)
|
Temiz
|
16
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
17
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
Menşeine İade
|
18
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
19
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Gala
|
Temiz
|
20
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
21
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
22
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut S.Maria
|
Temiz
|
23
|
Nuri Ersoy Ltd.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
İmha
|
24
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
25
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
26
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
27
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut S.Maria
|
Temiz
|
28
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
Menşeine İade
|
29
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Menşeine İade
|
30
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Kepek (Yemlik)
|
Temiz
|
31
|
M.Hacı Ali İşl.
|
İthal
|
Mısır(DDGS)
|
Temiz
|
32
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Menşeine İade
|
33
|
Holly Grains Ltd.
|
İthal
|
Yağlı Ayçiçek Küsbesi
|
Temiz
|
34
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Acı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
35
|
Hakan Düzgün
|
İthal
|
Tatlı Kırmızı Pul Biber
|
Temiz
|
36
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Çeri Domates
|
Temiz
|
37
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Menşeine İade
|
38
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
39
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
40
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
Menşeine İade
|
41
|
Halil Kasap Paz.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
42
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma G.S
|
Temiz
|
42
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Elma Stk
|
Temiz
|
44
|
SVS Tic. Ltd.
|
İthal
|
Armut Ankara
|
Menşeine İade
|
45
|
Babür Tic. LTD.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
46
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Süt Yemi Std 16
|
Temiz
|
47
|
TÜK
|
İthal
|
Sığır Besi Geliştirme Yemi
|
Temiz
|
48
|
Mey İçki Sanayi
|
İthal
|
Anason
|
Temiz
|
49
|
Helvasan
|
İthal
|
Susam
|
Temiz
|
50
|
M.Hacı Ali İşl.
|
İthal
|
Mısır(Yemlik)
|
Temiz
|
51
|
Onbaşı İşl. Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
52
|
OrC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma (Starking)
|
Temiz
|
53
|
OrC Foods Ltd.
|
İthal
|
Elma Golden
|
Temiz
|
54
|
OrC Foods Ltd.
|
İthal
|
Salatalık
|
Temiz
|
55
|
OrC Foods Ltd.
|
İthal
|
Armut (Deveci)
|
İmha
|
56
|
Rado Goanter
|
Tatlısu
|
Patlıcan
|
Temiz
|
57
|
Rado Goanter
|
Tatlısu
|
Salatalık
|
Temiz
|
58
|
Hamit Yıldız
|
Tatlısu
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
59
|
Hamit Yıldız
|
Tatlısu
|
Yeşil Çarli Biber
|
Temiz
|
60
|
İbrahim Ateş
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
61
|
Zahide Şen
|
Tatlısu
|
Domates
|
Temiz
|
62
|
Ayhan Gök
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
63
|
Ayhan Gök
|
Mağusa
|
Dolmalık Biber
|
Temiz
|
64
|
Ayhan Gök
|
Mağusa
|
Domates
|
Temiz
|
65
|
Süleyman Bayır
|
Mağusa
|
Sivri Biber
|
Temiz
|
66
|
Ahmet Bayır
|
Mağusa
|
Salatalık
|
Temiz
|
67
|
Ayten Öztoygar
|
Yayla
|
Domates
|
Temiz
|
68
|
Kemal Selim
|
Aydınköy
|
Domates (2.Sera)
|
Temiz
|
69
|
Tüner Turhan
|
Aydınköy
|
Domates
|
Limit Üstü
|
70
|
Osman Çınar
|
Doğancı
|
Kapya Biber
|
Limit Üstü
|
71
|
Ümmü Gülsüm Tuğrul
|
Mağusa
|
Sivri Biber
|
Temiz