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13'ü ithal 15 üründe limitüstü kalıntı

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Numune alınan 55 ithal üründen 42’si temiz çıktı. 13 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptanırken, 16 yerli üründen 14’ü temiz çıktı

13'ü ithal 15 üründe limitüstü kalıntı

Tarım Dairesi 55 ithal ürünün 13’ünde, 16 yerli ürünün 2’sinde limit üstü ilaç saptandığını açıkladı.
İthal ürünlerde kalıntıların birçoğu armutlarda tespit edildi. Elma ve salatalıkta da kalıntı saptandı. Yerli ürünlerden domateste ve kapya biberde limit üstü kalıntı bulundu.
Tarım Dairesi, 21 -27 Şubat tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
55 İTHAL ÜRÜNDEN 42’Sİ TEMİZ
Numune alınan 55 ithal üründen 42’si temiz çıktı. 13 üründe limit üstü bitki koruma ürünü saptandı.
Nuri Ersoy Ltd. ait elma (G.S), armut (Ankara) , Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait elma (Stk), armut (Deveci), Elma (Stk), salatalık, Emine Güvensoy’luya ait armut (Deveci) SVS Tic. Ltd. ait armut (Deveci), elma (G.S), armut (Ankara), Halil Kasap Paz’a. ait armut (Deveci), OrçFoods Ltd. ait armutta (Deveci) ilaç saptandı. Bazı ürünler firmaların isteği üzerine menşeine iade edilirken, bazıları da imha edildi.
16 YERLİ ÜRÜNDEN 14’Ü TEMİZ
Numune alınan 16 yerli üründen 14’ü temiz çıktı. Domates ve kapya biber olmak üzere 2 üründe ilaçta bitki üstü ilaç saptandı.
Aydınköy’de Tüner Turhan ait domateste ve Doğancı’da Osman Çınar’a ait kapya biberin hasadı bir sonraki analize kadar durduruldu.

28 Şubat 2020 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:

İsim

Yerli/ithal

Ürün

Analiz Sonucu

1

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

2

Emine Güvensoylu

İthal

Salatalık

Temiz

3

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma G.S

Menşeine İade

4

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

5

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Patlıcan

Temiz

6

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

7

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

8

SVS Tic. Ltd.

İthal

Patlıcan

Temiz

9

SVS Tic. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

10

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

11

Emine Güvensoylu

İthal

Elma Stk

Temiz

12

Emine Güvensoylu

İthal

Armut (Deveci)

İmha

13

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Manolya Besi Yemi

Temiz

14

Pınarlı Tarım Hay. İşl.

İthal

Melisa Süt Yemi

Temiz

15

M.Hacı Ali İşl.

İthal

Buğday(Ekmeklik)

Temiz

16

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

17

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Armut (Deveci)

Menşeine İade

18

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

19

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Gala

Temiz

20

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

21

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

22

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

23

Nuri Ersoy Ltd.

İthal

Armut Ankara

İmha

24

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

25

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

26

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

27

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut S.Maria

Temiz

28

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut (Deveci)

Menşeine İade

29

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Menşeine İade

30

Holly Grains Ltd.

İthal

Kepek (Yemlik)

Temiz

31

M.Hacı Ali İşl.

İthal

Mısır(DDGS)

Temiz

32

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma Stk

Menşeine İade

33

Holly Grains Ltd.

İthal

Yağlı Ayçiçek Küsbesi

Temiz

34

Hakan Düzgün

İthal

Acı Kırmızı Pul Biber

Temiz

35

Hakan Düzgün

İthal

Tatlı Kırmızı Pul Biber

Temiz

36

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Çeri Domates

Temiz

37

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Salatalık

Menşeine İade

38

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Stk

Temiz

39

SVS Tic. Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

40

Halil Kasap Paz.

İthal

Armut (Deveci)

Menşeine İade

41

Halil Kasap Paz.

İthal

Elma Golden

Temiz

42

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma G.S

Temiz

42

SVS Tic. Ltd.

İthal

Elma Stk

Temiz

44

SVS Tic. Ltd.

İthal

Armut Ankara

Menşeine İade

45

Babür Tic. LTD.

İthal

Elma Golden

Temiz

46

TÜK

İthal

Sığır Süt Yemi Std 16

Temiz

47

TÜK

İthal

Sığır Besi Geliştirme Yemi

Temiz

48

Mey İçki Sanayi

İthal

Anason

Temiz

49

Helvasan

İthal

Susam

Temiz

50

M.Hacı Ali İşl.

İthal

Mısır(Yemlik)

Temiz

51

Onbaşı İşl. Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

52

OrC Foods Ltd.

İthal

Elma (Starking)

Temiz

53

OrC Foods Ltd.

İthal

Elma Golden

Temiz

54

OrC Foods Ltd.

İthal

Salatalık

Temiz

55

OrC Foods Ltd.

İthal

Armut (Deveci)

İmha

56

Rado Goanter

Tatlısu

Patlıcan

Temiz

57

Rado Goanter

Tatlısu

Salatalık

Temiz

58

Hamit Yıldız

Tatlısu

Dolmalık Biber

Temiz

59

Hamit Yıldız

Tatlısu

Yeşil Çarli Biber

Temiz

60

İbrahim Ateş

Tatlısu

Domates

Temiz

61

Zahide Şen

Tatlısu

Domates

Temiz

62

Ayhan Gök

Mağusa

Salatalık

Temiz

63

Ayhan Gök

Mağusa

Dolmalık Biber

Temiz

64

Ayhan Gök

Mağusa

Domates

Temiz

65

Süleyman Bayır

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

66

Ahmet Bayır

Mağusa

Salatalık

Temiz

67

Ayten Öztoygar

Yayla

Domates

Temiz

68

Kemal Selim

Aydınköy

Domates (2.Sera)

Temiz

69

Tüner Turhan

Aydınköy

Domates

Limit Üstü

70

Osman Çınar

Doğancı

Kapya Biber

Limit Üstü

71

Ümmü Gülsüm Tuğrul

Mağusa

Sivri Biber

Temiz

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