13 inşaat durduruldu

Üç bölgede toplam 13 inşaatın faaliyeti, iş güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, önlem alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu. Bakan Çeler “Hiçbir inşaata tolerans gösterilmeyecektir” uyarısında bulundu

Ülkede ardı ardına yaşanan iş kazalarının önüne geçilebilmesi için, önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Acil Kriz masasını toplayan Bakan Zeki Çeler, toplantıda alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla; dün Çalışma Dairesi müfettişleri ile birlikte Lefkoşa ve Girne’deki inşaat denetimlerine katıldı.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından Lefkoşa’da 8, Girne’de 6, Güzelyurt’ta 2 inşaat; iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenirken; Lefkoşa’da 6, Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu.

Konuyla ilgili açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çeler yaptı.

Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Bildiğiniz üzere iş kazalar “cinayetleri” yüzünden dün (önceki gün) acil kriz masası oluşturduk ve burada hem acil önlemler hem de bütünlüklü çözüm için neler yapılması gerekliliğinde paydaş kurumlarla irtibata geçtik.

Bugün (dün) alınan kararların hayata geçirilmesi amacıyla ; Çalışma Dairesi müfettişleri ile birlikte ; Lefkoşa ve Girne’deki inşaat denetimlerine ben de katıldım.

Karşılaştığım manzara aslında beklenen birşeydi fakat olayı yakından görmek, sorumluluğunu hissetmek ve oralarda can güvenliği olmadan çalışan emekçilerin gözüne baktığımda neler hissettiğimi anlatamam.

Çalışma Dairesi müfettişleri tarafından Lefkoşa’da 8, Girne’de 6, Güzelyurt’ta 2 inşaat; iş sağlığı ve güvenliği açısından denetlenirken; Lefkoşa’da 6 , Girne’de 6 ve Güzelyurt’ta 1 inşaatın faaliyeti, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına aykırı bulunduğundan, mevzuat gereği gerekli önlemler alınıncaya kadar Çalışma Dairesi tarafından durduruldu.

Denetçi arkadaşlar denetim yapılan inşaatları hem durdurdu hem de yapılması gerekenler listesini ilgili sorumlulara verdi.

Verdi vermesine ama insan hayatının bu adada bu kadar ucuz, bu kadar değersiz görülmesi, o emekçilerin gözlerine bakarken beni nasıl utandırdı tahmin bile edemezsiniz. Ekmek parası için bu şartlarda çalıştırılmaları kabul edilemez.

Teftişlerin artık daha sık olacağına dikkat çekmek isterim. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almayan hiç bir inşaata tolerans gösterilmeyecektir.

Güvenli iş ortamı yaratmanın yalnızca inşaat sektöründe değil her sektörde öncelikli olması gerektiğinin altını çizmek isterim. İş kazalarının en sık yaşandığı sektör olan inşaat sektörü başta olmak üzere tüm sektörlerin temsilcilerine de buradan bir kez daha çağrıda bulunmak isterim. Lütfen iş sağlığı ve güvenliği kurallarının uygulanması konusunda her kesim üzerine düşeni yapsın ve yasal mevzuata uygun davransın.

Umarım tüm paydaş kesimdeki arkadaşlar bu çalışmalara gereken önemi göstererek güvenli ve huzurlu bir çalışma yaşamını hayata geçirmiş oluruz.

Yapacak daha çok işimiz var.”