110 bin 734 Kıbrıslı Türk, Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği aldı

“Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaportu alan Kıbrıslı Türk sayısının 80 bin 664, sadece kimlik alan Kıbrıslı Türklerin 110 bin 734, sadece pasaport alanların sayısının ise 83 bin 950 olduğu bildirildi

Rum basınında Kıbrıslı Türklerin aldıkları “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaport rakamlarına yer verildi.

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıslı Türklerin aldıkları “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaport rakamlarına yer vermekle birlikte, Kıbrıslı Türk ve Türkiye vatandaşlarının yaptığı karma evliliklerden doğan çocukların “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alması tehlikesinin yıldan yıla arttığını da savundu.

Gazete, ilgili birimlerin, KKTC’deki “demografik değişikliğin” sonucu olarak böylesi bir çok durumla karşı karşıya kaldığını yazdı.

İlgili birimlerin önünde, Kıbrıs Türk kökenli olduğunu belirten vatandaşlar tarafından yapılan yüzlerce başvurunun bulunduğuna da dikkati çeken gazete, ilgili birimlerin karşılaştıkları en büyük sorunun, ellerindeki verileri doğrulama yetersizliği olduğunu belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere dayanarak, “Kıbrıs Cumhuriyeti” kimlik ve pasaportu alan Kıbrıslı Türk sayısının 80 bin 664, sadece kimlik alan Kıbrıslı Türklerin 110 bin 734, sadece pasaport alanların sayısının ise 83 bin 950 olduğunu yazdı.

Rum Nüfus Dairesi’ne, 175 bin Kıbrıslı Türk’ün kayıtlı olduğunu ancak bu verilerin güncelleştirilmesi ve kontrol edilmesi güçlüğünden dolayı, bu rakamların doğrulanmamış olduğunu da yazan gazete “Kıbrıs Cumhuriyeti” resmi belgelerine sahip olanların ve vatandaş sayılanların, tümümün KKTC’de ikamet etmediğini, yurt dışında kalanların da bulunduğunu belirtti.

1974’den sonra 30 yıllık dönemde, “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşlığı alanların sayısının sınırlı olduğunu belirten gazete, sınır kapılarının açıldığı 2003 yılından ve özellikle AB üyeliğinin ardından, durumların değiştiğini, Avrupa pasaportuna ve AB vatandaşlık sıfatına sahip olmanın, özellikle genç yaştaki birçok Kıbrıslı Türk için cezbedici hale geldiğini savundu.

KIBRISLI TÜRKLERİN SEÇMEN KÜTÜKLERİNE KAYITLARI

Gazete aynı haberinin içerisinde, Kıbrıslı Türklerin, otomatik olarak seçmen kütüklerine kayıt olması konusunun, 2019 yılındaki Avrupa Parlamentosu üyeliği seçimleri ışığında, Rum Meclisi’nde ileriki zamanlarda ele alınacağını yazdı.

Gazete 2014 yılındaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, seçmen kütüklerine kayıtlı olan Kıbrıslı Türk sayısının 58 bin 637 olduğunu ancak bunlardan sadece bin 869’nun oy kullandığını belirtti.

O dönemde, seçmen kütüğüne kayıtlı olmayan Kıbrıslı Türklerin oy kullanmaya gitmesiyle sorun yaşandığını savunan gazete, Kıbrıslı Türkler tarafından Güney Kıbrıs aleyhine açılan 3 davanın bulunduğunu yazdı.

Gazete o dönemdeki şikayetleri yanıtlayan yine o dönemdeki Rum İçişleri Bakanı Sokratis Hasikos’un, “kaydın sadece, KKTC’de ikamet adresi gösterenlere yapıldığını, 95 bin Kıbrıslı Türk’ten, sistemde, adresiyle kayıtlı olanların sayısının 56 bin olduğunu, 10 bininin ise adresinin bulunmadığını” ifade ettiğini belirtti.

Habere göre, Hasikos açıklamasında ayrıca iddia edildiği gibi 40 bin kişiye değil yaklaşık 150 Kıbrıslı Türk’e oy kullanma hakkı verilmediğini savundu.

SOSYAL SİGORTALARA KAYITLI KIBRISLI TÜRKLER

Gazete aynı haberi içerisinde, Güney Kıbrıs’ta çalışan ve sosyal sigorta yatırımı yapan Kıbrıslı Türk sayısının da etkin bir şekilde azaldığını yazdı.

Gazete ilgili bakanlıktan aldıkları bilgilere dayanarak, belirlenen kriterler temelinde ödenek alan Kıbrıs Türk sayısının 362 olduğunu belirtti.

Rum Sosyal Sigortalar Dairesi’nden, emeklilik maaşı almaya hak kazanan Kıbrıslı Türk sayısının 3 bin 748 olduğunu belirten gazete, bunların gerek Kıbrıs gerekse yurt dışında ikamet ettiğini yazdı.

Gazete yine elde ettiği verilere dayanarak 2016 yılında 2 bin 65 Kıbrıslı Türk’e toplam 10 milyon 590 bin Euro yaşlılık ödeneği; Bin 641 Kıbrıslı Türk’e de toplam 7 milyon 892 bin Euro dulluk maaşı verildiğini belirtti.

Habere göre 14 Kıbrıslı Türk’e toplam 72 bin 892 Euro engellilik ödeneği; 10 Kıbrıslı Türk’e toplam 41 bin 123 Euro sakatlık ödeneği; 18 Kıbrıslı Türk’e toplam 64 bin 278 Euro yetimlik ödeneği verildi.

Gazete bir defaya mahsus olmak üzere, 2016 yılında, 57 hak sahibine yaşlılık maaşı yerine, toplam 658 bin 861 Euro, 2 Kıbrıslı Türk’e ise dulluk maaşı yerine toplam 18 bin 621 Euro ödenek verildiğini de yazdı.

TIBBİ YARDIMLAR

Fileleftheros gazetesi aynı haber içerisinde, Güney Kıbrıs’ta sağlık hizmeti alan Kıbrıslı Türk sayısının bilinmediğini yazdı.

Gazete Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, Onkoloji Merkezi ile Rum Genetik ve Nöroloji Enstitüsü’nden alınan tıbbı yardımların (muayene, tedavi, ilaç) 2014 yılında 570 bin Euro, 2015’te 450 bin Euro, 2016’da 410 bin Euro olduğunu belirti.

Rum devlet hastanelerinin, elektronik kayıt sistemlerinin Kıbrıslı Türklerin tedavilerine ilişkin net bilgileri sunma olanağına sahip olmadığını belirten gazete, Rum Sağlık Bakanlığı’nın hesaplamalarına dayanarak 2003 yılında maliyetin 2.5 milyon Euro, 10 yıl sonra 2013’te ise 6 milyon Euro’ya yaklaştığını yazdı.