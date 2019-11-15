1.000.000 TL'lik büyük ikramiye, Girne'de satıldı

15 Kasım Özel Çekilişinde 1.000.000 TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Ozan Günaltay tarafından satılan "053384" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1.000.000TL'lik büyük ikramiye "053384" numaralı bilete isabet etti.
Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak
31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.750.000TL ve toplam ikramiye 3.936.750 TL olacak. Bilet fiyatı 35 TL olarak yarından (16 Kasım 2019) itibaren satışa sunulacak.
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
053384
100,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
164465
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
041162
108652
167001
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
015947
023513
035197
113887
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
019286
093966
148407
166985
170125
1,250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
015475
049295
056632
056695
063497
068022
072315
075210
095233
100990
101982
121994
137224
141087
150957
152988
155302
171215
183105
197277
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
004288
011707
031290
031514
059485
059522
077968
085219
085449
090565
091737
102271
123628
145883
156724
159314
162629
165633
175422
197425
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
007535
008392
009285
009649
028424
034579
039681
043991
045221
054500
058488
076684
078669
084722
092270
103251
104792
117529
122770
128707
134042
150705
183647
184794
197008
1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
003384
013384
023384
033384
043384
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051384
052384
053084
053184
053284
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063384
073384
083384
093384
153384
Son 4 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1818
6500
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
145
779
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18
28
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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