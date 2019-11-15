1.000.000 TL'lik büyük ikramiye, Girne'de satıldı

15 Kasım Özel Çekilişinde 1.000.000 TL'lik büyük ikramiye, Girne bayisi Ozan Günaltay tarafından satılan "053384" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2019 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1.000.000TL'lik büyük ikramiye "053384" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1.750.000TL ve toplam ikramiye 3.936.750 TL olacak. Bilet fiyatı 35 TL olarak yarından (16 Kasım 2019) itibaren satışa sunulacak.

1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

053384

100,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

164465

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

041162

108652

167001

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

015947

023513

035197

113887

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

019286

093966

148407

166985

170125

1,250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

015475

049295

056632

056695

063497

068022

072315

075210

095233

100990

101982

121994

137224

141087

150957

152988

155302

171215

183105

197277

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

004288

011707

031290

031514

059485

059522

077968

085219

085449

090565

091737

102271

123628

145883

156724

159314

162629

165633

175422

197425

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

007535

008392

009285

009649

028424

034579

039681

043991

045221

054500

058488

076684

078669

084722

092270

103251

104792

117529

122770

128707

134042

150705

183647

184794

197008

1,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

003384

013384

023384

033384

043384

050384

051384

052384

053084

053184

053284

053304

053314

053324

053334

053344

053354

053364

053374

053380

053381

053382

053383

053385

053386

053387

053388

053389

053394

053484

053584

053684

053784

053884

053984

054384

055384

056384

057384

058384

059384

063384

073384

083384

093384

153384

Son 4 Rakamına Göre 150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1818

6500

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

145

779

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18

28

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

8