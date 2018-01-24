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10 - 12 saatleri arasında elektrik kesintisi

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, Orta Gerilim Şebekesi’nde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 10.00-12.00 saatleri arasında bazı bölgelerde elektrik enerjisi kesik olacak.

10 - 12 saatleri arasında elektrik kesintisi
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Kesinti yapılacak olan bölgeler şöyle;  Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Başpınar Un Fabrikası bölgesi ile bölgedeki tesis ve su motorları ile Meriç, Gaziköy, Paşaköy ile bölgedeki tesis ve su motorları

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