10 - 12 saatleri arasında elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak olan bölgeler şöyle; Haspolat Et Kombinası Tesisleri ve civarı, Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü, Başpınar Un Fabrikası bölgesi ile bölgedeki tesis ve su motorları ile Meriç, Gaziköy, Paşaköy ile bölgedeki tesis ve su motorları.
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