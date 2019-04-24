1 Mayıs'ta marketler kapalı olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, süpermarket ve market işletmecileri ile Esnaf ve Zanaatkârlar Odası temsilcisi ile bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, 1 Mayıs günü marketlerin kapalı olup olmayacağı konusunun ele alındığı görüşmede, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı dolayısıyla marketlerin bir gün kapalı kalması yönünde uzlaşma sağlandı.

Tüm süpermarket ve marketler 1 Mayıs'ta tam gün kapalı olacak, açık olan marketler de o gün çalıştırdığı personeline günlük maaşının iki katı ücret ödemek zorunda olacak.

Söz konusu karara uymayan işletmeler cezai müeyyideye tabi tutulacak. Gereğini yapmayan işyerleri ayrıca teşhir edilecek.

ÇELER

Toplantı sonrasında basına açıklamalarda bulunan Bakan Çeler, ekonomik krize rağmen emekçiye karşı saygıyı, değeri göstererek, böyle bir kararın alınmasında öncülük eden tüm işletmecilere teşekkür etti.

Bu dalganın tüm sektörlere yansıması temennisini ortaya koyan Çeler, “1 Mayıs’ın zaruri ve turizm haricindeki tüm işyerlerinin tam gün kapalı olması çağrısını duyurmak isterim” dedi.

Açık olan işyerlerinin yasalar çerçevesinde, 1 Mayıs’ta çalışanlara 1’e 2 ödeme yapmasının zorunlu olduğunu hatırlatan Çeler, gerekli denetimlerin yapılacağını vurguladı. Çeler, yasakçı zihniyetle değil, emekçiye, çalışanına, işçisine ve aslında kendine ve ülkesine olan saygısından dolayı işyerlerinin kapalı olması arzusunda olduklarını kaydetti.

Açıklamaya göre, önümüzdeki günlerde bayramlarda ve 1 Ocak gününde de işyerlerinin tatil olabilmesi ve çalışma saatlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidilmesi konusunda da görüşmeler devam edecek.