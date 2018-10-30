Züğürt bıraktı

K-PET Süper Lig’in dibinde yer alan Gençler Birliği, 6. haftayı da galibiyetsiz 2 puanda tamamlarken, başkan İlker Züğürt görevinden istifa etti. İlker Züğürt, istifası ile ilgili yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana alınan başarısız sonuçlar, camiayı bir araya toparlayamama, kulübe daha fazla zarar vermeme ve kulübün yeniden yapılanmasına fırsat tanıma adına, üzülerek de olsa istifa kararını aldığını söyledi.