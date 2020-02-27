banner411
banner69
13 0
99 0
 
65 0
Doğa katliamı bitmiyor
Doğa katliamı bitmiyor
33 0
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
Doğan’ı, Rasaq uçurdu
58 0
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
Her isteyen çevreye eşya bırakmamalı
32 0
Yenicami için tur kapısı açıldı
Yenicami için tur kapısı açıldı
79 0
banner374

Zorlu maç Hamamcıoğlu’nun

banner27

Zorlu maç Hamamcıoğlu’nun

Merkez Hakem Kurulu K-PET Süper Ligde 21. Haftamaçlarını yönetecek hakemleri açıklarken, haftanın en zorlu maçı olacak olan Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçına Utku Hamamcıoğlu’nu atadı.

K-PET Süper Ligde 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Doğan Türk Birliği – Düzkaya, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk

YAK – Binatlı, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay

Lefke – Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı, Ali Özer

1 Mart, Saat 14:00

Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu

Gönyeli – Türk Ocağı, Gönyeli Stadı, Kerem Eran

Küçük Kaymaklı – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı

Hamitköy – Cihangir,  Esat Erdoğmuş Stadı, Evren Karademir

Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.