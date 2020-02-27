Zorlu maç Hamamcıoğlu’nun

Merkez Hakem Kurulu K-PET Süper Ligde 21. Haftamaçlarını yönetecek hakemleri açıklarken, haftanın en zorlu maçı olacak olan Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü maçına Utku Hamamcıoğlu’nu atadı.
K-PET Süper Ligde 21. hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
29 Şubat Cumartesi, Saat 14:00
Doğan Türk Birliği – Düzkaya, Mete Adanır Stadı, Turgay Misk
YAK – Binatlı, Atatürk Stadı, Mustafa Öztugay
Lefke – Gençlik Gücü, 16 Ağustos Stadı, Ali Özer
1 Mart, Saat 14:00
Merit Alsancak Yeşilova – Mağusa Türk Gücü, Orhan Dural Stadı, Utku Hamamcıoğlu
Gönyeli – Türk Ocağı, Gönyeli Stadı, Kerem Eran
Küçük Kaymaklı – Çetinkaya, Şht Hüseyin Ruso Stadı, Fehim Dayı
Hamitköy – Cihangir, Esat Erdoğmuş Stadı, Evren Karademir
Baf Ülkü Yurdu – Göçmenköy, Üner Berkalp Stadı, Osman Özpaşa