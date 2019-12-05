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Zorlu maç Dayı'nın

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Zorlu maç Dayı'nın

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, K-PET Süper Ligde 13. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu, ligin alt sıralarını ilgilendiren haftanın önemli maçına deneyimli hakem Fehim Dayı'yı atadı. Lider Cihangir'in, Göçmenköy ile oynayacağı maçı ise Turgay Misk yönetecek.

K-PET Süper Ligde 13. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle;

7 Aralık Cumartesi, Saat 14:00

DTB – M.A.Yeşilova, Mete Adanır Stadı, Kerem Eran

Yenicami – BÜY, Atatürk Stadı, Osman Özpaşa

Binatlı – Çetinkaya, Üner Berkalp Stadı, Emre Öztaşlı

Cihangir – Göçmenköy, Cihangir Stadı, Turgay Misk

8 Aralık Pazar, Saat 14:00

Hamitköy – Gönyeli, Esat Erdoğmuş Stadı, Fehim Dayı

Lefke – K.Kaymaklı, 16 Ağustos Stadı, Ali Özer

Gençlik Gücü – MTG, Atatürk Stadı, Utku Hamamcıoğlu 

Düzkaya – Türk Ocağı, Nihat Bağcıer Stadı, Hüseyin Eyyüpler

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