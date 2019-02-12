Zirvede heyecan kasırgası

K-PET Süper Lig'de ikinci devrenin ikinci maçları sonunda Yenicami yeniden liderliğe yükselirken, Mağusa Türk Gücü ikinciliğe geriledi. Üçüncü Doğan Türk Birliği ise lider ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü

K-PET Süper Lig'de ikinci devrenin ikinci maçları sonunda Yenicami yeniden liderliğe yükselirken, Mağusa Türk Gücü ikinciliğe geriledi. Üçüncü Doğan Türk Birliği ise lider ile arasındaki puan farkını 3’e düşürdü

K-PET Süper Lig'de son 6 sırada yer alan takımlardan Gençler Birliği ile Esentepe haftayı galibiyetle tamamlarlarken, diğer 4 takım mağlup oldular. Girne Halk Evi, ligde son sıraya geriledi

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında John Ebuka, 17 gole ulaşırken, 12’şer gollü John Okoli ve Peter Ebi’nin önünde yer alıyor

Haftanın Takımı: Çetinkaya

Çetinkaya haftanın en zor maçı olan maçta, haftaya lider giren Mağusa Türk Gücü’nü, uzun süre 10 kişi oynamasına rağmen mağlup etmeyi başardı

Haftanın Yıldızı: Junior (Esentepe)

Junior, Esentepe adına hayati öneme sahip Gençlik Gücü maçında hat trick yaparak takımını coşturan isim olurken, farklı galibiyetin mimarı oldu

Haftanın Teknik Direktörü: Caner Oshan (Doğan Türk Birliği)

Doğan Türk Birliği, Binatlı deplasmanından galibiyetle dönerek ikinci devredeki ikinci maçını kazanıp, şampiyonluk iddiasını artırdı. Caner Oshan'ın ikinci devrede yaptığı müdahaleler galibiyeti getirdi

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Gençler Birliği – Girne Halk Evi)

Kerem Eran, haftanın en kritik maçlarından olan Gençler Birliği – Girne Halk Evi maçında yardımcıları ile uyum içerisinde, pozisyonlara yakın başarılı bir yönetim sergiledi

Haftanın Kare Ası

Cenk (Çetinkaya)

Hasan (YAK)

Ahmet Coşkun (TOL)

Yasin (MAY)

Haftanın On Biri

Tolga (GB)

Tunç (Çetinkaya)

Vakkas (MAY)

Şahin (Esentepe)

Bilal (TOL)

Raheem (DTB)

Aminu (YAK)

Aydın (DTB)

Sane (Esentepe)

Ebuka (YAK)

Kasım (Lefke)

K-PET Süper Lig’de17. Haftada alınan sonuçlar şöyle:

G.Birliği - Girne Halk Evi: 1-0

Gönyeli – Yenicami: 1-2

M.A Yeşilova – Cihangir: 4-2

Esentepe - Gençlik Gücü: 3-1

Küçük Kaymaklı – Lefke: 1-2

Çetinkaya – Mağusa T. G: 2-1

Binatlı – Doğan Türk B: 1-4

Türk Ocağı – Baf Ü. Y: 4-1

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper Lig’de18. haftada programı şöyle:

16 Şubat Cumartesi, Saat 14:00

Küçük Kaymaklı – M.A Yeşilova

Girne Halk Evi – Esentepe

Lefke – Gençlik Gücü

17 Şubat Pazar, Saat 14:00

Yenicami – G.Birliği

Mağusa T. G – Türk Ocağı

Doğan Türk B – Gönyeli

Cihangir – Çetinkaya

18 Şubat Pazartesi, Saat 18:30

Baf Ü. Y – Binatlı