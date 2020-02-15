Zirvede birlik beraberlik var

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya ile ikinci Yonpaş Dumlupınar arasında oynanan zirve maçı kıran kırana ama centilmence geçerken, 1-1 berabere tamamlanan maç sonunda takımlar birer puanı hanelerine yazdırdılar

Yer: 100. Yıl Stadı

Hakemler: Turgay Misk, İsmail Egeli, Fatih Bardakçıoğlu

Mesarya: Hasan, Mustafa Kerme, Orhan, Yusuf, Çağdaş, Mustafa, Mehmetali(Okan), İbrahim(Abdullah), Halil, Arda, Ferhat(Cemal)

Dumlupınar: Türkkan, Emre, İsmail, Beşir, Abbas, Hicabi, Eyüp(Turgut), Mert(Hüseyin), Burak, İbrahim, Özgür

Soydan SAKALLI

K-PET Birinci Ligde haftanın maçında lideri Mesarya ile ikinci Yonpaş Dumlupınar 1-1 berabere kalarak ilk 2 sıradaki yerlerini korudular.

Hakem triosunun oldukça başarılı bir yönetim sergilediği maç dolu tribünler önünde oynanırken, Mesarya’nın golünü penaltıdan Halil Turan, Yonpaş Dumlupınar’ın golünü Özgür Ongun attı. Dumlupınar bu sezon deplasmanda kalesinde ilk kez gol gördü.

Maça Mesarya etkili başlarken, 10. Dakikada Mustafa Kerme’nin sağdan ortasında Mert Güçlücan’ın topa elle müdahelesini hakem penaltı olarak değerlendirdi. Halil Turan penaltıyı gole çevirdi. 1-0

Golden sonra Dumlupınar daha etkili oynamaya başlarken, iyi kapanan Mesarya rakibine az pozisyon verdi. Devrenin son anlarında kazanılan frikik vuruşunda Özgür’ün şutunu kaleci Hasan sakatlanma pahasına kurtarırken, direğe de vuran top dışarı gidince devre 1-0 sona erdi.

İkinci devre Dumlupınar daha baskılı oynamaya devam ederken, iyi kapanan Mesarya karşısında pozisyon bulmakta zorlandı. 84. Dakikaya kadar çok iyi marke edilen Özgür, bu dakikada fırsatı bulduğu anda golü atarak maça eşitlik getirdi. 1-1 Mesarya 85. dakikada Mustafa Kerme’nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamlarken, maç 1-1 tamamlandı. Maç sonunda kısa süre gerginlik yaşanmasına rağmen