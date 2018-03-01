Zirve zorlu virajda

K-Pet Süper Lig’de 21. hafta maçlarında şampiyonluk iddiasında olan 3 takım, Yenicami, Doğan Türk Birliği ve Çetinkaya’yı zorlu maçlar bekliyor.

K-Pet Süper Lig’de 21. hafta maçlarında şampiyonluk iddiasında olan 3 takımı da zorlu maçlar bekliyor.

K-Pet Süper Lig lideri Yenicami, 4 Mart Pazar günü Osman Özpaşa’nın yöneceği maçta Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda ligin güçlü ekibi Alsancak Yeşilova’nın konuğu olacak. Haftanın en önemli maçı ise Mete Adanır Stadı’nda, ikinci Doğan Türk Birliği ile dördüncü Binatlı arasında oynanacak maç olacak. Serhan Şimşek’in yöneteceği maçta Binatlı şampiyonluk iddiası için son şansını oynayacak. Lig üçüncüsü GAÜ Çetinkaya ise cezası nedeniyle güçlü Cihangir’i, Üner Berkalp Stadı’nda konuk edecek.

Özer’e maç yok

Merkez Hakem Kurulu, geçtiğimiz hafta oynanan Yalova, Alsancak Yeşilova maçındaki kararlarıyla her 2 ekibin de tepkisini çeken hakem Ali Özer’e, 21. hafta maçlarında görev vermedi.

2 Mart Cuma:

K-Pet Süper Lig

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Baf Ülkü Yurdu-Mağusa Türk Gücü (Hüseyin Eyyüpler)

3 Mart Cumartesi:

K-Pet Süper Lig

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumu: Lefke-Türk Ocağı (Hüseyin Özkan)

İskele Cumhuriyet Stadı: Gençler Birliği-Gençlik Gücü (Fehim Dayı)

Lefkoşa Şht. Hüseyin Ruso Stadı: Küçük Kaymaklı-Yalova (Mehmet Malek)

K-Pet Birinci Lig

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe-Göçmenköy (Timur Ercan Bodi)

Mehmetçik Stadı: Kaya Mehmetçik-Dumlupınar (Hakan Muhtaroğlu)

Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta-Çanakkale (Evren Karademir)

Bostancı Bağcıl Stadı: Bostancı Bağcıl-Maraş (Serdar Bilgimer)

4 Mart Pazar:

K-Pet Süper Lig

Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı: Merit A.Yeşilova-Yenicami (Osman Özpaşa)

Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı: Ozanköy-Yeni Boğaziçi (Utku Hamamcıoğlu)

Üner Berkalp Stadı: GAÜ Çetinkaya-Cihangir (Turgay Misk)

K-Pet Birinci Lig

4 Mart Pazar:

Mormenekşe Cemal Balses Stadı: Mormenekşe-Gönyeli (Mehmet Sezener)

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik-Hamitköy (Osman Küçük)

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Girne Halk Evi-Akova (Hasan Eriş)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Doğancı-Görneç (Kerem Eran)

5 Mart Pazartesi:

K-Pet Süper Lig

Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı: Doğan Türk Birliği-Binatlı (Serhan Şimşek)