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Zirve çok farklı

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Zirve çok farklı
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BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka ile Ortaköy dün deplasmanda karşılaştıkları rakiplerini farklı skorlarla mağlup ettiler.

Karşıyaka, Aydınköy’ü 4-0, Ortaköy, Karaoğlanoğlu’nu 5-1 mağlup ederek, şampiyonluk yarışını sürdürdüler.

BTM Birinci Lig’de dün alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

BTM Birinci Lig Beyaz Grup

Denizli – Yılmazköy, 0-0

Tatlısu – Düzkaya, 1-3

Karaoğlanoğlu – Ortaköy, 1-5

Adınköy – Karşıyaka, 0-4

4 Şubat Pazar: (Saat 14:30)

BTM Birinci Lig Kırmızı Grup

Vadili – Serdarlı, Hakan Ünal

Geçitkale – Tatlısu Seracılar, İsmail Egeli

Dörtyol – Dipkarpaz, Cemal Sakallı

Mesarya – Yıldırım, Zekai Töre

Kumyalı – Gaziköy, Evren Karademir

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