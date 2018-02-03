Zirve çok farklı

BTM Birinci Lig Beyaz Grup’ta zirve mücadelesi veren Karşıyaka ile Ortaköy dün deplasmanda karşılaştıkları rakiplerini farklı skorlarla mağlup ettiler.
Karşıyaka, Aydınköy’ü 4-0, Ortaköy, Karaoğlanoğlu’nu 5-1 mağlup ederek, şampiyonluk yarışını sürdürdüler.
BTM Birinci Lig’de dün alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
BTM Birinci Lig Beyaz Grup
Denizli – Yılmazköy, 0-0
Tatlısu – Düzkaya, 1-3
Karaoğlanoğlu – Ortaköy, 1-5
Adınköy – Karşıyaka, 0-4
4 Şubat Pazar: (Saat 14:30)
BTM Birinci Lig Kırmızı Grup
Vadili – Serdarlı, Hakan Ünal
Geçitkale – Tatlısu Seracılar, İsmail Egeli
Dörtyol – Dipkarpaz, Cemal Sakallı
Mesarya – Yıldırım, Zekai Töre
Kumyalı – Gaziköy, Evren Karademir