Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, saat 14.00’te Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimine Galatasaray, Akhisarspor, Evkur Yeni Malatyaspor, Göztepe, Hatayspor, Kasımpaşa, Trabzonspor ve Ümraniyespor katıldı.

İşte eşleşmeler:

Galatasaray-Hatayspor

Göztepe-Yeni Malatya

Kasımpaşa-Akhisarspor

Trabzonspor-Ümraniye

Çeyrek final 1. maçları 5, 6 ve 7 Şubat'ta rövanşları ise 26, 27 ve 28 Şubat'ta oynanacak.

Yarı final eşleşmeleri

Trabzonspor - Ümraniyespor maçının galibiyle Akhisarspor - Kasımpaşa maçının galibi, Galatasaray - Hatayspor maçının galibiyle de Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe maçının galibi yarı finalde karşı karşıya gelecek. Yarı final ilk maçları 2, 3 veya 4 Nisan'da rövanşlar ise 23, 24 ve 25 Nisan'da oynanacak.