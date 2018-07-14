Zihni, Kartal yuvasına döndü

Soydan SAKALLI

Yenicami Akademi'den yetiştikten sonra Türkiye Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin U21 Takımı'nda forma giymeye başlayan Zihni Temelci, yeni sezon öncesinde Yenicami'ye döndü.

Göztepe A Takım kadrosunda yer almayı beklerken geçirdiği ağır sakatlık sonrasında tedavi olmaya başlayan ve şu anda da tedavi süreci devam eden Zihni, 2018 - 2019 futbol sezonunu Yenicami'de geçirecek.

Merkez orta saha mevkisinde futbolumuzun en önemli isimleri arasında yer alan Zihni, eski formunu yakaladığı takdirde, şansını yeniden Türkiye'de deneme şansı da elde edebilecek.