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Yunuslar yabancılarda son kararı verdi

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Yunuslar yabancılarda son kararı verdi
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K-PET Süper Lig'de zorlu bir sezona hazırlanan Gençler Birliği, yabancı futbolcular konusunda ince eleyip, sık dokuyarak son kararını verdi.

Gençler Birliği teknik direktörü Bülent Aytaç takımına, önce Girne Halk Evi, daha sonra ise Yeni Boğaziçi ile üst üste 2 gün hazırlık maçı yaptırarak yabancı futbolcular, Bidemi Bamigbelu ve Ousmane Keita'nın performanslarını gördü. Her 2 oyuncunun da performansını olumlu bulan Bülent Aytaç, yönetime olumlu rapor sununca, İlker Züğürt başkanlığındaki Gençler Birliği yönetimi, futbolcular ile transfer için el sıkıştı.

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