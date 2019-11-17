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Yunuslar morardı

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Yunuslar morardı

K-PET Birinci Ligde 10. haftada Cumhuriyet Stadında oynanan bölge derbisinde kazanan 1-0'lık skorla Mormenekşe oldu.

Mehmet Sezener'in yönettiği Gençler Birliği - Mormenekşe maçına Mormenekşe yeni teknik adamı Batu Seyis yönetiminde çıktı.

İlk devrede gol sesinin çıkmadığı maç uzun süre golsüz devam ederken, Mormenekşe'nin Türkiyeli golcüsü Ömer Furkan takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi. Bu skoru maç sonuna kadar koruyan Mormenekşe, maçı kazanarak hayati bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Gençler Birliği evindeki maçı kaybederek zirve hedefinden uzaklaşmaya devam ederken, Mormenekşe aldığı 3 puanla alt sıralardan uzaklaştı.

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