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Yunuslar da kaplan pençesinden kurtulamadı

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K-Pet Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova'nın 4-1 üstünlüğünde sonuçlandı

Yunuslar da kaplan pençesinden kurtulamadı
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Alsancak Yeşilova: Hasan Piro, Okan Kibar, Vakkas Kaynarca, Gilles Binya, İlyas Niyazi, Mustafa Salk, Ulaş Candanal(Dk.70 Cenker Yazar), Yasin Doğan, Hamis Çakır(Dk.75 Billy Mehmet), Seyi Adeleke, Lua Lua

Gençler Birliği: Mehmet Kabasakal, Hasan Sarıoğlu, Kadir Erol, Sinan Öğüt, Emir Dolu, Ahmet Kara, Tiongoli(Dk.81 Berk Kaya), Hussein Saddam, Sertan Kurukafa, İbrahim Köse, Nnemeka Juvenal

Goller:  Dk.17 Mustafa Salk, Dk.24 Yasin Doğan, Dk. 26 Hamis Çakır, Dk.90 Cenker Yazar(Merit Alsancak Yeşilova), Dk.52 İbrahim Köse(Gençler Birliği)

Kırmızı Kart: Dk.81 İbrahim Köse(Gençler Birliği)

K-Pet Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Merit Alsancak Yeşilova ile Gençler Birliği karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova'nın 4-1 üstünlüğünde sonuçlandı. 

 Merit Alsancak Yeşilova'ya galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Mustafa, 24. dakikada Yasin, 26. dakikada Hamis ve 90+3. dakikada Cenker kaydetti. Gençler Birliği'nin tek golünü ise 52. dakikada İbrahim Köse attı. Mücadelenin 83. dakikasında Gençler Birliği'nden Sinan ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

17.DK: Adeleke’nin attığı güzel ara pasıyla topla buluşan Mustafa Salk yakın mesafeden düzgün vurarak M.A. Yeşilova’yı öne geçirdi.1-0

24.DK: Garava farkı ikiye çıkardı. Bu dakika da İlyas’ın uzun pasıyla topla alan Mustafa pasını Lua Lua’ya aktardı, bu oyuncu bekletmeden topu uygun durumdaki Yasin’e aktardı. Yasin’in güzel vuruşunda top filelerle kucaklaştı. 2-0

26.DK: Günün başarılı ismi Mustafa’nın ortasında Lua Lua topa temas edemedi. Ceza sahası ön çizgisinde topu alan Hamis net bir vuruşla takımın üçüncü golunu attı. 3-0

52.DK: Hasan Sarıoğlu’nun uzun  pasında topu önünde bulan İbrahim Köse soğukkanlı şekilde topu kontrol edip, plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 3-1

90.DK: Lua Lua’nın güzel ara pasında topla buluşan Cenker topu kalecinin üstünden ağlara yolladı. 4-1

 Bu galibiyetle Merit Alsancak Yeşilova puanını 42'ye yükselterek yoluna kayıpsız devam etti. Gençler Birliği ise 28 puanda kalarak kötü gidişe dur diyemedi.

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