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Yolun açık olsun Kaplan Lua Lua

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Merit Alsancak Yeşilova formasıyla 22 maçta 9 gol atan 38 yaşındaki Lomana LuaLua, Türkiye Süper Lig’den, Birinci Lig’e düşen Kardemir Karabükspor ile anlaştı

Yolun açık olsun Kaplan Lua Lua
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K-Pet Süper Lig'inde Merit Alsancak Yeşilova formasıyla 22 maçta 9 gol atan 38 yaşındaki Lomana LuaLua, Türkiye Süper Lig’den, Birinci Lige düşen Kardemir Karabükspor ile anlaştı.

Merit Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, futbolseverlerin ve Yeşilovalılar’ın büyük takdirini toplayan Lomana LuaLua ile ilgili veda mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Lua Lua bizim her zaman kalbimizde onu hiç bir zaman unutmayacağız ve en önemlisi onun yaşına bakmayın. O mükemmel bir futbolcu ve mükemmel bir karakterdir. Yolun açık olsun. “KAPLAN Lua Lua”

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