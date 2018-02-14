Yıldırım Masterleri’nden anlamlı turnuva

Yıldırım Masterler Derneği Mart ayı başında yapacağı dörtlü masterler turnuvası ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkıda bulunacak

Ülkemizin değerli spor derneklerinden Yıldırım Masterler Derneği Mart ayı başında yapacağı dörtlü masterler turnuvası ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne katkıda bulunacak.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına yapılacak turnuvada ülkemizden Yıldırım Masterler Derneği ve KKTC Maraş Masterleri ile Türkiye’den Adıyaman Masterler Derneği ve Ege Üniversitesi Masterleri mücadele edecek.

AMAÇ KANSER HASTALARINA KATKI

2-3 Mart tarihlerinde Akova Eray Vudalı Stadı’nda yapılacak turnuva ile ilgili olarak bilgi veren Yıldırım Masterler Derneği Başkanı Hüseyin Akil, bu anlamlı turnuvayı organize etmelerindeki amacın ülkemizde her geçen gün artan kanser hastalığına dikkat çekmek ve bu turnuvadan elde edilecek gelirle kanserle mücadele eden insanlarımıza bir nebze katkı koymak olduğunu ifade etti.

Turnuvaya katılacak olan Türkiye’den iki takımın ulaşımlarını İskele Belediyesi’nin üstlendiğini belirten Hüseyin Akil, turnuvaya sponsorların katkı koyacağını ve bu sponsorlardan gelecek olan gelirinde Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne ulaştırılacağını sözlerine ekledi.