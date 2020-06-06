Yeşilova’nın kampı neşeli başladı

Merit Alsancak Yeşilova, kalan 8 maçın hazırlıkları çerçevesinde Alsancak’ta 5 günlük kampa girerken, futbolcular deniz kenarında yapılan antrenmandan büyük keyif aldılar

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligin güçlü ekiplerinden MeritAlsancak Yeşilova, kalan 8 maçın hazırlıkları çerçevesinde dün kampa girdi.

Merit Park Otelde gerçekleştirilen 5 günlük kamp için Merit Alsancak Yeşilova takımı dün kampa girdi. Çarşamba gününe kadar sürecek olan kampın ilk gününden itibaren antrenmanlar başlarken, günde çift idman yapılacak. Sabah yapılan antrenman deniz kenarında yapılırken futbolcular antrenmandan büyük keyif aldılar.

Merit Alsancak Yeşilova teknik direktörü Şenol Canbulat, kalan maçlara en iyi şekilde hazırlanmak için kamp yapmayı tercih ettiklerini söylerken, ligi tamamlayabilecekleri en iyi noktada tamamlama hedeflerinin olduğunu bu nedenle de işi sıkı tuttuklarını söyledi.