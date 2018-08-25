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Yeşilova galibiyetle başladı

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Kartepe’de yeni sezona hazırlanan Merit Alsancak Yeşilova, Aslanbeyspor ile yaptığı ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı

Yeşilova galibiyetle başladı
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Beyzade ÜNALMIŞ KTSYD/İzmit- Kartepe

İzmit Kartepe’deki kampın üçüncü gününü geride bırakan Merit Alsancak Yeşilova dün akşam üzeri kamptaki ilk hazırlık karşılaşmasında Aslanbeyspor’u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın on ikinci dakikasında Burak ile öne geçen Merit Alsancak Yeşilova, 41. dakikada ise Billy Mehmet ile farkı ikiye çıkararak ilk devreyi önde kapadı.

İkinci yarının başında Aslanbeyspor Fatih ile gol bulsa da maçı kazanan taraf 2-1’lik skorla Merit Alsancak Yeşilova oldu. Dün sabah yaptığı idman sonrası kampın üçüncü günü hazırlık maçı ile sonlandıran Merit Alsancak Yeşilova, bugün yapacağı çift idman ile Kartepe kampına devam edecek.

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