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Yenicami’de performans testleri başladı

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Yenicami Ağdelen Kulübünde yeni sezona yönelik çalışmalar devam ederken A takım oyuncuları, Yakın Doğu Üniversitesinde performans testine tabi tutuldu

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Yenicami’de performans testleri başladı
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Yenicami Ağdelen Kulübünde yeni sezona yönelik çalışmalar devam ederken A takım oyuncuları dün performans testine tabi tutuldu.

Test ,Yakın Doğu Üniversitesi RA 25 Spor Salonunda yapıldı. Kuvvete dayalı teste tabi tutulan oyunculara bugün dayanıklılığa yönelik test yapılacak.

Sezon içerisinde dört tane test yapılması planlanırken, bu testler sezon öncesi, sezon başlamadan önce, devre arası ve sezonun sonunda olacak.

Bayraktar: “Sonuçlara göre takımın seviyesini arttırmayı planlıyoruz”

Yenicami Teknik Sorumlusu Özgü Bayraktar yaptığı açıklamada testin amacının oyuncuların salon uygulamalarını ne kadar uyguladıklarını görmek, hem de daha önceki verileri karşılaştırarak kuvvet programlarını ayarlamak olduğunu belirtti.

Dünkü çalışmanın kuvvete yönelik olduğunu, bugünkü  çalışmanın dayanıklılık temelinde bir çalışma olduğunu belirten Bayraktar, testlerin sonucuna göre takımın seviyesini arttırmayı planladıklarını aktardı.

Bu arada Yenicami’nin resmi sezon açılışı, 11 Temmuz Perşembe günü yapılacak. Saat:18.30’da Yusuf Kaptan Sahası’nda Akademi sporcularının da katılımıyla yapılacak.

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