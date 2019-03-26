Yenicami ve MTG, dolu dizgin

K-PET Süper Ligde lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü zirve yarışında yollarına devam ederlerken, Doğan Türk Birliği yarıştan koptu. Mağusa Türk Gücü’nün U21 Yaş kuralını ihlalden 1 puanının silinmesi gündeme geldi

K-PET Süper Ligde lider Yenicami ile Mağusa Türk Gücü zirve yarışında yollarına devam ederlerken, Doğan Türk Birliği yarıştan koptu. Mağusa Türk Gücü’nün U21 Yaş kuralını ihlalden 1 puanının silinmesi gündeme geldi

K-PET Süper Ligin alt sıralarında sonuncu Girne Halk Evi’nin dipte umudu neredeyse kalmazken, Gençler Birliği de düşme hattında kaldı. Esentepe ve Binatlı play out hattında kazanarak haftanın kârlıları oldular

Gençlik Gücü play out hattına gerilerken, Baf Ülkü Yurdu play out hattından yukarıya çıktı

K-PET Süper Lig Gol Krallığı yarışında haftayı 4 gol ile kapatan Ebuka 29 gole ulaşarak liderliğini açık ara sürdürürken, Peter ve Boateng, 17 golde kaldılar

Haftanın Takımı: Baf Ülkü Yurdu

Baf Ülkü Yurdu bire bir rakiplerinden Girne Halk Evi ile deplasmanda oynadığı maçı kazanarak 1 hafta sonra play out hattından yukarıya çıktı

Haftanın Yıldızı: Ebuka (Yenicami)

John Ebuka, attığı gollerle Yenicami’yi sırtlamaya devam ederken, bire bir rakibi Doğan Türk Birliği karşısında 4 gol atarak krallığını büyük oranda ilan etti

Haftanın Teknik Adamı: Sayıner Setitler (Binatlı)

Sayıner Setitler, zorlu Çetinkaya maçına Binatlı’yı iyi hazırlarken, maç içindeki yerinde müdahaleleriyle de kritik galibiyetin gelmesini sağladı

Haftanın Hakemi: Emre Öztaşlı (Gençlik Gücü – Mağusa Türk Gücü)

Emre Öztaşlı ve yardımcıları haftanın çekişmeli maçlarından olan ve yüksek tempoda oynanan Gençlik Gücü – Mağusa Türk Gücü maçını başarıyla yöneterek, formda olduğunu gösterdi

Haftanın Kare Ası

İrfan (MAY)

Yakup (Lefke)

Mehmet Altın(YAK)

Uğur (MTG)

Haftanın On Biri

Onur (Esentepe)

Mahmut (Esentepe)

Hasan (BÜY)

Lawal (BÜY)

Halil (MTG)

Kaan (Lefke)

Ünal (YAK)

Candy (Lefke)

Dinopeter (MTG)

Esin (MAY)

Konkoni (BÜY)

K-PET Süper Ligde 23. haftada alınan sonuçlar şöyle:

Gönyeli – Merit A. Yeşilova: 0-2

Binatlı - Çetinkaya 1-0

Gençler B - K Kaymaklı 2-2

Esentepe – Cihangir 2-0

G H E - Baf Ülkü Yurdu 1-3

Gençlik Gücü- Mağusa Türk Gücü, 2-4

Yenicami- Doğan Türk Birliği 6-2

TOL-Lefke- 1-3



K-Pet Süper Lig Puan Tablosu



K-PET Süper 24. hafta programı şöyle:

30 MART CUMARTESİ

Çetinkaya – Gönyeli Atatürk Stadı

Küçük Kaymaklı – Esentepe, Şht Hüseyin Ruso Stadı

Yeşilova – Gençler Birliği, Orhan Dural Stadı

31 MART PAZAR

MTG – GHE, Canbulat Stadı

TOL – Binatlı, Mete Adanır Stadı

Cihangir – GG, Cihangir Stadı

Lefke - DTB, 16 Ağustos Stadı

1 NİSAN PAZARTESİ, SAAT 18:30

Baf Ülkü Yurdu – Yenicami, Üner Berkalp Stadı