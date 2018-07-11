Yenicami'nin plan – programı başladı

K-PET Süper Lig'in son şampiyonu Yenicami'nin teknik heyeti, yeni sezon öncesi plan - programı şekillendirdi.

Buna göre Yenicami'nin yeni sezon hazırlıkları dün akşam yapılan sporcu toplantısı ve kıyafet dağıtımı ile başladı. Yenicami futbolcularına dün ve bugün ise izokinetik test uygulanmaya başladı. 13-14 Temmuz tarihlerinde ise Yakın Doğu Üniversitesi'nde perfomans testleri yapılacak. 16 Temmuz'da ise yeni sezona yönelik ilk antrenmanı gerçekleştirilecek.

30-31 Temmuz, 1 Ağustos tarihlerinde yurt içi kamp gerçekleştirecek olan Yenicami, 27 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında yurt dışı kamp gerçekleştirecek.