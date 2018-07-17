Yeni Boğaziçi’nde, Sağlamer sesleri

Yeni Boğaziçi’nde, Mehmet Karaşahin’in başkanlığa seçilmesinden sonra geniş katılımlı yönetim kurulu oluşturmak için çalışmalar devam ediyor.

Camiadan ve Londra’dan destek sözleri de alan başkan Mehmet Karaşahin ve yönetimde olması kesinleşen isimler ise takımı çalıştıracak teknik adam konusunda girişimlere başladılar. Teknik adam konusunda ilk görüşülen kişi ise Batur Sağlamer oldu.

Geçtiğimiz sezon Mehmetçik’i çalıştıran Batur Sağlamer ile yapılacak olan görüşmeler sonrasında teknik adam konusu netlik kazanacak.