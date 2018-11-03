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Yeni Boğaziçi’nde gençlik aşısı tuttu

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Yeni Boğaziçi, 14 yaşındaki genç futbolcular, İrfan Özbaysal ile Ahmet Kuşaf’a şans verdiği maçta Bostancı Bağcıl’ı deplasmanda mağlup ederek, kötü gidişe son verdi

Yeni Boğaziçi’nde gençlik aşısı tuttu
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Yer: Bostancı Bağcıl Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Özal Çağlayan, İsmail Ercan

Bostancı Bağcıl: Ahmet, Ahmet Zaifoğlu, Prince, Armstrong, Kemal, Doğukan, Emre, Zekai (Isaac), Özmen, Hasan (Kemal), Ali (Neşet)

Yeni Boğaziçi: Ersoy, Talat, Amir, Hasan, Muhsin, Çağrı, Haşim, Tugay (Ahmet), Mehmet, Halil, Doğuş (İrfan)

Goller: 81’ Zekai (Bostancı Bağcıl), 12’ Tugay, 45’ Haşim (Yeni Boğaziçi)

K-PET Birinci Lig’de yeniden çıkışa geçmek isteyen Yeni Boğaziçi, ligde çıkış arayan Bostancı Bağcıl’ı deplasmanda mağlup ederek, önemli bir 3 puan aldı.

İlk devreyi Turgay ve Haşim’in golleriyle 2-0 önde tamamlayan Yeni Boğaziçi, 81’de Zekai’nin golüne engel olamasa da maç 1-2 sona erdi. Yeni Boğaziçi’nde dünkü maçta alt yapıdan yetişen 14 yaşındaki genç futbolcular, İrfan Özbaysal ile Ahmet Kuşaf, 80. dakikada oyuna girerek takımlarına katkı koydular. 

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