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Yeni Boğaziçili yıldızlara, Şerifoğlu dopingi

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Yeni Boğaziçili yıldızlara, Şerifoğlu dopingi
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Yeni Boğaziçi'nin yeni teknik direktörü Eralp Şerifoğlu, U12 Liginde ilk maçına çıkmaya hazırlanan Yeni Boğaziçi U12 Takımına, maç konuşması gerçekleştirdi.

 Eralp Şerifoğlu'nun konuşmasından oldukça etkilenen ve maça oldukça motive olan

Yeni Boğaziçi U12 Takımı, sahaya çıktığında ise büyük hayal kırıklığı yaşadı.

İlk resmi lig maçlarına çıkmanın heyecanı ve Eralp Şerifoğlu'nun konuşmasının motivesi ile sahaya çıkan Yeni Boğaziçi U12 Takımı, rakipleri Maraş'ın sahaya gelmemesi üzerine büyük hayal kırıklığı yaşadılar.

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