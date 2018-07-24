Yalova hazırlıklara başladı

Yeni sezonda K-PET Birinci Lig’de mücadele edecek olan Yalova Spor Kulübü 2018-2019 sezonu için sahaya indi.

Yeni sezon kapsamında hazırlıklar için sahaya inen Yalova ilk antrenmanını 23 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'de Bostancı Fikri Karayel Stadı'nda gerçekleştirdi. Reşat Erçin başkanlığında oluşan yönetimindeki Yalova'da teknik heyet ise şu şekilde oluştu:

“A Takım teknik heyeti; Erhan Arıtan, Adem Özberenk, Mahmut Dinçli, Genel Koordinatör, Derviş Dağman, Genç Takım antrenörü; Suhat Altınışık”