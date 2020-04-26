"Yabancılar gençlerin gelişimlerine katkı koyarlar"

Nazım Aktunç, “Yabancı futbolcu kontenjanını sıfıra indirmek doğru değildir. Çünkü futbolumuza kalite katan yabancı futbolcularımız vardır. Sayıda kademeli indirim olabilir. Yabancı futbolcular genç futbolcularımızın gelişimlerine katkı koyarlar.”açıklamasını yaptı

K-PET Birinci Lig lideri Mesarya’nınteknik adamı Nazım Aktunç, Ahmet Özsoy’un sunduğu COVİD 19’da Spor programında yabancı futbolcular konusunda açıklamalarda bulundu.

Nazım Aktunç’un açıklamaları şöyle:

“Yabancı konusunda standart yakalanamadı. Kulüpler tarafından yabancı futbolculara da haksızlık yapılır. Çünkü karşındaki insandır.

Külfet olan yabancı futbolcular olduğu gibi külfet olmayan Yabancı futbolcular da vardır. Bir anda yabancı futbolcu kontenjanını sıfıra indirmek çok doğru değildir. Şu anda hakkını sahaya vererek futbolumuza kalite katan yabancı futbolcularımız vardır. Sayıda kademeli indirim olabilir. Kulüplerin de bu yönde hareket edeceklerini düşünürüm.

Kimse, kimseyi yüksek maliyetli yabancı futbolcu almaya zorlamaz. Daha düşük maliyetlere de yabancı futbolcu bulunabilir. Genç futbolcularımızın gelişimlerine büyük katkı koyan yabancı futbolcular vardır.

Yabancı futbolcu kontenjanının kaldırılması oyun kalitesi ve genç futbolcularımızın gelişimlerine olumsuz etki yapabilir. Yabancı futbolcuların büyük götürüleri olduğu gibi büyük getirileri de vardır. Bu arada yabancı futbolcu kontenjanı bu sene kaldırılır da seneye de geri getirilirse bu da doğru olmaz.

Bazı kulüp başkanları, yerli oyuncu fiyatlarını yüksek tutarlar. O nedenle de yerli oyuncu fiyatları zaten yüksektir. Yabancı futbolcu kontenjanı

Bu nedenle de transferi azaltalım. Alt yapılardan daha çok oyuncu çıkarıp, gençlere önem verelim. Kulüpler de dengeli fiyat politikası belirlesin.