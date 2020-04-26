"Yabancı futbolcular ekonomik olarak zorlamaz"

Orsel Neşe, yabancı futbolcular konusunda da açıklamalarda bulunurken,yabancı futbolcuların ekonomik olarak kendilerini zorlamadığını söyledi

Binatlı kulüp başkanı Orsel Neşe, futbolda yaşanan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, yabancı futbolcular konusunda da açıklamalarda bulundu.

Orsel Neşe’nin yabancı futbolcular konusundaki açıklamaları şöyle:

“Yabancı futbolcu kontenjanı konusunda istikrarlı bir yapımız yoktur. Her sezon öncesi farklı bir karar uygulamaya konur. Bu konuda istikrarlı olmalıyız.

Yabancı futbolculara 1,500 dolar veya daha fazla vermek için kimse bizi zorlamaz. 600 – 700 dolara da futbolcu bulunur. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki sözleşmelerimiz 600 – 700 dolardır. Bu da bizi ekonomik olarak fazla zorlamaz.”