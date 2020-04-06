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Vudalı kardeşler durmuyor

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Eray ve Cenkay Vudalı kardeşler, futbolcular evlerinde bireysel olarak çalışmalarını aralıksız devam ettiriyorlar

Vudalı kardeşler durmuyor

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı kararı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, futbolcular evlerinde bireysel olarak çalışmalarını devam ettiriyorlar.

Bu futbolcular arasında olan Eray ve Cenkay Vudalı kardeşler de durmaksızın çalışıyorlar. Bakanlar Kurulunun dışarıda spor yapma yasağı koymasından sonar saha çalışması yapamayan Eray ve Cenkay Vudalı, Akova’daki evlerinde birlikte antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Eray, K-PET Süper Lig ekiplerinden Hamitköy’de, Cenkay ise K-PET Birinci Lig ekiplerinden Dörtyol U21 Takımında forma giyiyor.

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