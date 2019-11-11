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Volkan'ın kararı bu kez kesin

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Volkan'ın kararı bu kez kesin
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K-PET Süper Lig'de geriye kalan haftalarda sadece 4 puan toplayabilen Düzkaya'da teknik adam Orçun Volkan ve yardımcısı Serdar Özsönmezer görevlerinden istifa ettiler.

Daha önce istifaları kabul edilmeyen Orçun Volkan bu kez kesin olarak istifa ettiklerini açıklarken şu açıklamayı yaptı: "Serdar Özsönmezer hocam ve benim Duzkaya'daki görevimiz bugün itibari ile son bulmustur. 2 yıl görev yaptığım Düzkaya'da çok güzel günlerim geçti. İllaki yanlışlarım da olmuştur. Affola. Birlikte çalıştığımız başta futbolcular, başkan, yönetim kurulu ve Düzkaya taraftarına bana yardımcı olan ekip arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Herkese hayırlı olmasını dilerim. Teşekkürler."

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