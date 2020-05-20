Vehid: Değişik bir deneyim yaşayacağız

Ali Vehid, “Zor bir süreci geride bıraktık. Şimdi başlayan bu süreçte ise değişik bir deneyim yaşayacağız.Bu süreçten el birliği dayanışarak çıkabiliriz.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Yenicami kulüp başkanı Ali Vehid yeniden başlayan futbol antrenmanlar ve kalan süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Ali Vehid’in değerlendirmeleri şöyle:

“Tüm futbol camiası olarak değişik ve zor bir süreci geride bıraktık. Şimdi başlayan bu süreçte ise değişik bir deneyim yaşayacağız.

Çok zor bir süreç bizi bekleyecek. Sıcaklar ve ekonomik şartlardan dolayı çok zor bir süreç futbol camiasını bekliyor. Ama bu ekonomik zorluklar sadece futbol camiasını değil tüm milletimizi olumsuz olarak etkileyecek.

Bu süreçten el birliği dayanışarak çıkabiliriz. Önemli olan Yenicami’nin değil, toplumun kazanmasıdır. Dayanışarak zorluk karşısında kazanıp, bu zor süreci atlatacağız.”