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“Uyan Gönyeli Uyan”

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Camiasından gerekli desteği göremeyen Gönyeli’de, tribünlerde yeniden yerini alan Red and White Grubu, ilgisizliğe isyan ederken, grup “Uyan Gönyeli Uyan”, Biraz ruhunuz “gıbırdasın” açıklamasını yaptı

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“Uyan Gönyeli Uyan”
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K-PET Süper Lig’deki ilk sezonunda camiasından gerekli desteği göremeyen Gönyeli’de, tribünlerde yeniden yerini alan Red and White Grubu, ilgisizliğe isyan etti.

Red and White Grubu oluşumunun önde gelen isimlerinden olan Cenk Kofalı, sosyal medyadaki Gönyeli Taraftar, sayfasından şu açıklamayı yaptı:

“”Uyan Gönyeli Uyan” takımına sahip çık! Evinde oynanan maça 100 kişi seyirci, deplasmanda oynanan maçta 20 kişi tribüne geliyor. Biraz ruhunuz “gıbırdasın”. Eskiden Gönyeli’nin nüfusu 2700 kişi, maça giden seyirci sayısı 2400 kişi idi. Şimdi ne oldu? Kulüpte particilik var dediniz; küstünüz. Ahmet dediniz; küstük. Mehmet dediniz; küstük. Yapmayın, silkinin, kulübe sahip çıkın.

Geçmişte Gönyeli’de top oynamış futbolcular, kulüp eski başkanları ve yöneticiler, meydana çıkınız. “Bu kulüp bizim; Arma bizim; Forma bizim;” herşey değişse o değişmez. “Sensiz bir kişi eksiğiz.”

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