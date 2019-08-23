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Urcan Vangöl Akademisi, Türkiye'de turnuvalara katılacak

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Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, kısa süre önce yeniden yapılandırmaya giderken, başarılı çalışmalarla da göz dolduruyor.

Urcan Vangöl Akademisi, Türkiye'de turnuvalara katılacak
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Ekim ayı içerisinde Türkiye'de turnuvalara katılacaklarını açıklayan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi koordinatörü Salih Işık, hedefleri ile ilgili olarak şu açıklamaları yaptı:

"Ekim ayı içerisinde iki farklı tarihte ve iki farklı yaş kategorisinde, Türkiye'de düzenlenecek olan futbol turnuvalarına akademimizin de katılması adına çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Çocuklarımıza sadece anlatarak değil yaşatarak futbolu sevdireceğiz.

Üzerine az düşündüğünüz bir şeyi geliştirmeniz mümkün değildir. Bizler ailelerimizle birlikte çok düşünüyor ve günden güne çocuklarımızı geliştirmeye devam ediyoruz."

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