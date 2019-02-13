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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

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Fenerbahçe-Zenit mücadelesiyle başlayan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, 14 Şubat Perşembe günü oynanacak 15 maçla tamamlanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda TSİ saat 20.55'te ağırlayacak.

Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.

14 Şubat Perşembe (TSİ)

20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz)

20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)

20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)

20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)

20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)

20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)

20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)

23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)

23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)

23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 

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