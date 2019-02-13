UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Türkiye'yi temsil eden takımlardan Galatasaray, Portekiz temsilcisi Benfica'yı Türk Telekom Stadı'nda TSİ saat 20.55'te ağırlayacak.
Tur atlayan takımlar, 20-21 Şubat tarihlerindeki rövanş maçlarının ardından belli olacak.
14 Şubat Perşembe (TSİ)
20.55 Galatasaray - Benfica (Portekiz)
20.55 BATE (Belarus) - Arsenal (İngiltere)
20.55 Lazio (İtalya) - Sevilla (İspanya)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
20.55 Rennes (Fransa) - Real Betis (İspanya)
20.55 Krasnodar (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya)
20.55 Slavia Prag (Çekya) - Genk (Belçika)
20.55 Rapid Wien (Avusturya) - Inter (İtalya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Villarreal (İspanya)
23.00 Celtic (İskoçya) - Valencia (İspanya)
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
23.00 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Zürih (İsviçre) - Napoli (İtalya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)