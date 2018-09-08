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Üçüncülük Esentepe’nin

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Üçüncülük Esentepe’nin
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K-PET Süper Lig'in yeni ekibi Esentepe Spor Kulübü'nün merhum Erdal Barut anısına organize ettiği turnuvada üçüncülük maçı oynandı.

Esentepe Erdal Barut Stadı'nda oynanan turnuvaya Esentepe, Türk Ocağı, Gençler Birliği ve Girne Halk Evi takımları katıldı. İlk maçların mağlupları olan Esentepe ile Türk Ocağı dün üçüncülük maçı oynadılar. Normal süresi 1-1 tamamlanan maçı Esentepe penaltı vuruşları sonucunda 6-5 kazanarak, turnuvanın üçüncüsü oldu. Esentepe maçta denediği Zaid ile kaleci Ali Karal’ı da oynattı.

Turnuvada bugün ilk maçların kazananları Gençler Birliği ile Girne Halk Evi saat 17:00'de final maçında karşılaşacaklar.

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