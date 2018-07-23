Uçaner: Göçmenköy'ü, Süper Lige çıkarmak istiyorum

Niyazi ERGÜLEN

Yıllarca formasını giydiği Binatlı'dan ayrılan Kemal Uçaner, dün ilk kez formasını giydiği yeni takımı Göçmenköy'e bugün resmi imzayı atması bekleniyor.

39 yaşındaki tecrübeli golcü Binatlı'dan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu ancak içindeki Binatlı sevgisinin her zaman süreceğini söyledi. Kişilere değil Binatlı camiasına olan sevgisinin sorgulanamayacağını belirten Kemal Uçaner, Binatlı ile yollarının yine kesişeceğini vurguladı.

Göçmenköy'ü, takım arkadaşlarımla birlikte Süper Lige çıkarmak istiyorum diyen Kemal Uçaner, bunu başarmak için de her birlikte çok çalışacaklarını sözlerine ekledi.