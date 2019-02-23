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U15 Liginde ikinci devre başladı

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U15 Liginde ikinci devre başladı
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Digitech U15 Liginde ikinci devre dün oynanan maçlarla başladı. Digitech U15 Liginde

alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

1. Grup

Çanakkale – MTG, 0-4

Yonpaş Dumlupınar – Maraş, 0-1

2. Grup

Yeni Boğaziçi - Gençler Birliği, 3-2

Dörtyol – Güvercinlik, 1-6

3. Grup

YAK – GG,

KK – Çetinkaya, 11-0

4. Grup

Göçmenköy - Dikmen

Gönyeli - Yılmazköy

5. Grup

Binatlı - Bağcıl, 8-1

Lefke - BÜY

6. Grup

DTB – GHE, 11-0

TOL – MAY, 3-2

7. Grup

Düzkaya - Sipahi

Tatlısu - Esentepe

8. Grup

Hamitköy – Değirmenlik, 1-5

Cihangir – Vadili

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