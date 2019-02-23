U15 Liginde ikinci devre başladı

Digitech U15 Liginde ikinci devre dün oynanan maçlarla başladı. Digitech U15 Liginde
alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
1. Grup
Çanakkale – MTG, 0-4
Yonpaş Dumlupınar – Maraş, 0-1
2. Grup
Yeni Boğaziçi - Gençler Birliği, 3-2
Dörtyol – Güvercinlik, 1-6
3. Grup
YAK – GG,
KK – Çetinkaya, 11-0
4. Grup
Göçmenköy - Dikmen
Gönyeli - Yılmazköy
5. Grup
Binatlı - Bağcıl, 8-1
Lefke - BÜY
6. Grup
DTB – GHE, 11-0
TOL – MAY, 3-2
7. Grup
Düzkaya - Sipahi
Tatlısu - Esentepe
8. Grup
Hamitköy – Değirmenlik, 1-5
Cihangir – Vadili