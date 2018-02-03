U15 heyecanı başladı

U15 Yıldızlar Ligi dün oynanan maçlarla başladı. U15 Yıldızlar Ligi ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:
1.Grup:
Yeni Boğaziçi-Akova Vuda, 6-0
2.Grup:
Mağusa Spor Akademisi-Dumlupınar, 1-2
3.Grup:
Yalova-Binatlı, 0-4
4.Grup:
Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı, 0-4
6. Grup:
Hamitköy-Cihangir, 2-2
4 Şubat Pazar:
2.Grup:
Çanakkale-Güvercinlik
3.Grup:
Baf Ülkü Yurdu-Denizli
4.Grup:
Gaü-Çetinkaya-Yenicami
Göçmenköy-Gönyeli
5. Grup:
Merit A.Yeşilova-Düzkaya
Doğan Türk Birliği-Ozanköy
Lapta-Türk Ocağı
6. Grup:
Değirmenlik-Türkmenköy