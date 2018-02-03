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U15 heyecanı başladı

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U15 heyecanı başladı
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U15 Yıldızlar Ligi dün oynanan maçlarla başladı. U15 Yıldızlar Ligi ilk hafta maçlarında alınan sonuçlar ve günün programı şöyle:

1.Grup:

Yeni Boğaziçi-Akova Vuda, 6-0

2.Grup:

Mağusa Spor Akademisi-Dumlupınar, 1-2

3.Grup:

Yalova-Binatlı, 0-4

4.Grup:

Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı, 0-4

6. Grup:

Hamitköy-Cihangir, 2-2

4 Şubat Pazar:

2.Grup:

Çanakkale-Güvercinlik

3.Grup:

Baf Ülkü Yurdu-Denizli

4.Grup:

Gaü-Çetinkaya-Yenicami

Göçmenköy-Gönyeli

5. Grup:

Merit A.Yeşilova-Düzkaya

Doğan Türk Birliği-Ozanköy

Lapta-Türk Ocağı

6. Grup:

Değirmenlik-Türkmenköy

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