U12 Liginde fikstür ve sahalar belirlendi

U12 Liginde fikstür çekimi, az sayıda kulüp temsilcisinin katılımıyla yapılırken, kura çekiminde gruplarda maçların oynanacağı sahalar ve oyuncu değişikliği sayısı da açıklandı. Kura çekimini, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi futbolcusu Erez Işık gerçekleştirdi

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek olan U12 Ligi’nde fikstür çekimi yapıldı. Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşen fikstür çekimi sonucunda grup karşılaşmaları da belirlendi.

Lige katılacak kulüplerin temsilcilerinin de hazır bulunduğu fikstür çekimi sonucunda ligin 8-9 Ağustos’ta başlayacağı açıklandı. Az sayıda kulüp temsilcisinin katıldığı kura çekiminde, Çetinkaya, Küçük Kaymaklı, Göçmenköy, Dikmen, Lefke, Girne Halk Evi ve Alayköy kulüplerinin temsilcileri katıldı. Kura çekimini, Çetinkaya Urcan Vangöl Akademinin golcü futbolcusu Erez Işık gerçekleştirdi.

5+1 değişiklik

Kura çekiminde gruplarda maçların oynanacağı sahalar ve oyuncu değişikliği sayısı da açıklandı. Buna göre 1. Grup takımları maçlarını Orhan Dural Stadında, 2. Grup takımları maçlarını Sadık Cemil Stadında, 3. Grup takımları maçlarını Eray Vudalı Stadında, 4. Grup takımları maçlarını Canbulat Stadında, 5. Grup takımları maçlarını Göçmenköy Antrenman Sahasında, 6. Grup takımları maçlarını Nihat Bağcıer Stadında ve 7. Grup takımları maçlarını Akçay Stadında, 8. Grup takımları maçlarını Dörtyol Stadında oynayacaklar. Yarı final ve final maçları ise tarafsız sahalarda oynayacak. Maçlarda oyuncu değişiklik sayısı 5+1 olacak.

20 kişilik koruma listesi istendi

Yapılan açıklamada 2007,2008 ve 2009 doğumlu futbolcuların söz konusu ligde forma giyebileceği açıklanırken, lige katılacak olan kulüplerin koruma altına alacağı 20 kişilik futbolcu listesini de lig başlamadan önce KTFF’ye teslim etmesi istendi.

Formların son teslim tarihi 2 Ağustos Cuma

U12 Ligi’nde forma giyen futbolculara lisans işlemi uygulanmayacağı belirtilirken, ligdeki futbolcuların “U12 Futbolcu Bilgi Formu” (İlgili forma www.ktff.org üzerinden FORMLAR VE SÖZLEŞMELER bölümünden ulaşılabilir) doldurması ve bunun yanında futbolcunun kimlik fotokopisi ve/veya doğum belgesi ile velisinin kimlik fotokopisinin ekte sunulması gerektiği belirtildi. Söz konusu belgelerin tüm kulüpler tarafından eksiksiz bir şekilde 2 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar KTFF’ye teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

Gruplar ilk hafta programları şöyle:

1. Grup

KARAOĞLANOĞLU SK - BAY

DİKMEN GÜCÜ SK - M. ALSANCAK Y. SK

LAPTA TBSK - DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ SK

2. Grup

CİHANGİR GSK - YILMAZKÖY SK

DİLEKKAYA ASK - BAY

ALAYKÖY GSK - DEĞİRMENLİK GSK

3. Grup,

BAY - KARADENİZ 61. SK

SİPAHİ TS SİPAHİ TS - L. GENÇLER BİRLİĞİ SK

YENİERENKÖY SK - 1461 İSKELE TRAB. SK

4. Grup,

Y.DUMLUPINAR TSK - MORMENEKŞE GBSK

MARAŞ GSK - YENİBOĞAZİÇİ SK

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ BAY

5. Grup,

YENİCAMİ AK - GÖÇMENKÖY İYSK

ÇETİNKAYA TSK - GENÇLİK GSK

KAYMAKLI, Bay

6. Grup

ESENTEPE KKSK - DÜZKAYA KOSK

GİRNE HALK EVİ SK - TÜRK OCAĞI LİMASOL

7. Grup,

BİNATLI YSK - AKÇAY SK

BOSTANCI BSK - LEFKE TSK

BAF ÜLKÜ YURDU Bay

8. Grup,

A.AKINCILAR - DÖRTYOL SK

VADİLİ TÇBSK - YENİŞEHİR SK