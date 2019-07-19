İlk kez organize edilecek olan ve 38 takımın mücadele edeceği U12 Ligi grupları açıklandı. Ligin fikstür çekimi 22 Temmuz’da gerçekleştirilecek

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilk kez organize edilecek olan U12 Ligi ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre ligdeki gruplar resmi olarak duyurulurken, statü de KTFF’nin resmi web sitesinden yayınlandı. Lig 6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde başlarken, fikstür çekimi de 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Lige 38 takım başvuru yaptı.

20 kişilik koruma listesi istendi

Yapılan açıklamada 2007,2008 ve 2009 doğumlu futbolcuların söz konusu ligde forma giyebileceği açıklanırken, lige katılacak olan kulüplerin koruma altına alacağı 20 kişilik futbolcu listesini de lig başlamadan önce KTFF’ye teslim etmesi istendi.

Formların son teslim tarihi 2 Ağustos Cuma

U12 Ligi’nde forma giyen futbolculara lisans işlemi uygulanmayacağı belirtilirken, ligdeki futbolcuların “U12 Futbolcu Bilgi Formu” (İlgili forma www.ktff.org üzerinden FORMLAR VE SÖZLEŞMELER bölümünden ulaşılabilir) doldurması ve bunun yanında futbolcunun kimlik fotokopisi ve/veya doğum belgesi ile velisinin kimlik fotokopisinin ekte sunulması gerektiği belirtildi. Söz konusu belgelerin tüm kulüpler tarafından eksiksiz bir şekilde 2 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar KTFF’ye teslim edilmesi gerektiği bildirildi.

U12 Ligi’ne katılan 38 takım ve grupla şöyle;

1.GRUP

DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ

DİKMEN GÜCÜ SK

LAPTA TBSK

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK

KARAOĞLANOĞLU SB

2.GRUP

CİHANGİR GSK

DEĞİRMENLİK SK

ALAYKÖY GSK

YILMAZKÖY SK

DİLEKKAYA ASK

3.GRUP

GENÇLER BİRLİĞİ SK

YENİ ERENKÖY TSK

SİPAHİ TSK

1461 İSKELE TRABZONSPOR

KARADENİZ 61 SB

4.GRUP

MAĞUSA TÜRK GÜCÜ

MORMENEKŞE GBSK

YONPAŞ DUMLUPINAR TSK

MARAŞ GSK

YENİBOĞAZİÇİ DSK

5.GRUP

YENİCAMİ AK

GENÇLİK GÜCÜ TSK

KÜÇÜK KAYMAKLI TSK

GÖÇMENKÖY İYSK

ÇETİNKAYA TSK

6.GRUP

DÜZKAYA KOSK

ESENTEPE KKSK

GİRNE HALK EVİ

TÜRK OCAĞI LİMASOL

7.GRUP

BAF ÜLKÜ YURDU

BİNATLI YSK

LEFKE TSK

BOSTANCI BAĞCIL SK

AKÇAY SK

8.GRUP

AKDOĞAN AKINCILAR GSK

DÖRTYOL SK

VADİLİ TÇBSK

YENİŞEHİR SK