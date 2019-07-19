U12 Ligi grupları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilk kez organize edilecek olan U12 Ligi ile ilgili olarak açıklama yapıldı. Yapılan açıklamaya göre ligdeki gruplar resmi olarak duyurulurken, statü de KTFF’nin resmi web sitesinden yayınlandı. Lig 6-7 Ağustos 2019 tarihlerinde başlarken, fikstür çekimi de 22 Temmuz 2019 Pazartesi günü saat 14.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek. Lige 38 takım başvuru yaptı.
20 kişilik koruma listesi istendi
Yapılan açıklamada 2007,2008 ve 2009 doğumlu futbolcuların söz konusu ligde forma giyebileceği açıklanırken, lige katılacak olan kulüplerin koruma altına alacağı 20 kişilik futbolcu listesini de lig başlamadan önce KTFF’ye teslim etmesi istendi.
Formların son teslim tarihi 2 Ağustos Cuma
U12 Ligi’nde forma giyen futbolculara lisans işlemi uygulanmayacağı belirtilirken, ligdeki futbolcuların “U12 Futbolcu Bilgi Formu” (İlgili forma www.ktff.org üzerinden FORMLAR VE SÖZLEŞMELER bölümünden ulaşılabilir) doldurması ve bunun yanında futbolcunun kimlik fotokopisi ve/veya doğum belgesi ile velisinin kimlik fotokopisinin ekte sunulması gerektiği belirtildi. Söz konusu belgelerin tüm kulüpler tarafından eksiksiz bir şekilde 2 Ağustos 2019 Cuma gününe kadar KTFF’ye teslim edilmesi gerektiği bildirildi.
U12 Ligi’ne katılan 38 takım ve grupla şöyle;
1.GRUP
DOĞAN TÜRK BİRLİĞİ
DİKMEN GÜCÜ SK
LAPTA TBSK
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
KARAOĞLANOĞLU SB
2.GRUP
CİHANGİR GSK
DEĞİRMENLİK SK
ALAYKÖY GSK
YILMAZKÖY SK
DİLEKKAYA ASK
3.GRUP
GENÇLER BİRLİĞİ SK
YENİ ERENKÖY TSK
SİPAHİ TSK
1461 İSKELE TRABZONSPOR
KARADENİZ 61 SB
4.GRUP
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ
MORMENEKŞE GBSK
YONPAŞ DUMLUPINAR TSK
MARAŞ GSK
YENİBOĞAZİÇİ DSK
5.GRUP
YENİCAMİ AK
GENÇLİK GÜCÜ TSK
KÜÇÜK KAYMAKLI TSK
GÖÇMENKÖY İYSK
ÇETİNKAYA TSK
6.GRUP
DÜZKAYA KOSK
ESENTEPE KKSK
GİRNE HALK EVİ
TÜRK OCAĞI LİMASOL
7.GRUP
BAF ÜLKÜ YURDU
BİNATLI YSK
LEFKE TSK
BOSTANCI BAĞCIL SK
AKÇAY SK
8.GRUP
AKDOĞAN AKINCILAR GSK
DÖRTYOL SK
VADİLİ TÇBSK
YENİŞEHİR SK