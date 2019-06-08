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Tuzla’dan kritik galibiyet

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Tuzla’dan kritik galibiyet
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BTM İkinci Lig Birinci Grupta ikinciliği etkileyecek olan önemli maçta Tuzla, geriye düştüğü maçta Akdoğan Akıncılar’ı deplasmanda 2-1 mağlup ederek, ikinciliğe yükseldi.

Akdoğan Özgürlük Stadında oynanan maçı, Zekai Töre, Engin Akkagün ve Sami özentürk hakem üçlüsü yönettiler. Kalabalık bir taraftar kitlesinin izlediği maçın ilk devresi golsüz 0-0 soan erdi.

İkinci devreye Akdoğan Akıncılar taraftarının da desteğiyle etkili başlarken, Gökhan Emreciksin takımını 1-0 geçirdi. Tuzla antrenörü Vural Köseoğlu’nun son bölümde yaptığı hamleler sonrasında oyun üstünlüğünü ele geçiren Tuzla, Bulutcan’ın son 10 dakika içerisinde attığı gollerle maçı 2-1 kazanırken, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Etiketler; #BTM #Tuzla #Akıncılar
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