Tuzla tecrübeye güveniyor

Necati Külahlılar

BTM 2. Lig 1. Grupta Akıncılar, İncirli, Güvercinlik, Çayönü, Yenişehir ve Pile ile mücadele edecek olan Tuzla, yeni sezona Talat Şentürk yönetiminde iddialı hazırlanıyor.

Ölüm grubu diye adlandırılan gruptan, play off grubuna çıkmaya çalışacak olan Tuzla, tecrübeli futbolcularla kadrosunu oluşturdu.

İki deneyimli defans futbolcusu Hüseyin Özbaysal ile Zeki Taçsoy ve takımın deneyimli kaptanı Kamil Ergenekon, Tuzla’yı hedeflerine taşımaya çalışacaklar.

Tuzla sezonun ilk haftasında Pazar günü saat 10:30’da Cemal Balses Stadında İncirli’yi konuk edecek.