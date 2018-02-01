“Turu geçmek istiyoruz”

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci turunda Baf Ülkü Yurdu ile eşleşen Hamitköy’ün yöneticisi Halil İbrahim Şeytan, turu geçmek istediklerini söyledi

İsa TABAK

Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur kura çekimi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmişti. 'Tek Maç Eleme' sistemine göre oynanacak maçların ardından son 8'e kalacak takımlar belirlenecek.

Çeyrek final öncesinde K-PET Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu ile eşleşen K-PET Birinci Lig’in güçlü ekibi Hamitköy’ün yöneticisi Halil İbrahim Şeytan eşleşme sonrasında şu açıklamaları yaptı:

“Hamitköy olarak öncelikli hedefimiz K-PET Süper Lige yükselmektir. Ancak bu demek değildir ki Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağımız maça asılmayacağız.

Biz devre arasında yaptığımız takviyelerle geniş ve alternatifli bir kadro oluşturduk. Bu kadro her 2 kulvarda da başarılı olabilir. Biz yönetim olarak futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Baf Ülkü Yurdu karşısında da turu geçmek için elimizden geleni yapacağız.”

Eşleşmeler:

7 Şubat Çarşamba:

Saat 14.00 Gençler Birliği-Lefke

Saat 14.00 Baf Ülkü Yurdu-Hamitköy

Saat 14.00 Mağusa Türk Gücü-Dumlupınar

Saat 14.00 Cihangir-Türk Ocağı

Saat 14.00 K.Kaymaklı-Ozanköy

Saat 14.00 Yeşilova-Yalova

Saat 18.00 Yenicami-Doğan Türk Birliği

8 Şubat Perşembe:

Saat 18.00 Binatlı- GAÜ Çetinkaya