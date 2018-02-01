“Turu geçmek istiyoruz”

İsa TABAK
Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ikinci tur kura çekimi, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilmişti. 'Tek Maç Eleme' sistemine göre oynanacak maçların ardından son 8'e kalacak takımlar belirlenecek.
Çeyrek final öncesinde K-PET Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu ile eşleşen K-PET Birinci Lig’in güçlü ekibi Hamitköy’ün yöneticisi Halil İbrahim Şeytan eşleşme sonrasında şu açıklamaları yaptı:
“Hamitköy olarak öncelikli hedefimiz K-PET Süper Lige yükselmektir. Ancak bu demek değildir ki Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası’nda Baf Ülkü Yurdu ile oynayacağımız maça asılmayacağız.
Biz devre arasında yaptığımız takviyelerle geniş ve alternatifli bir kadro oluşturduk. Bu kadro her 2 kulvarda da başarılı olabilir. Biz yönetim olarak futbolcularımıza ve teknik heyetimize güveniyoruz. Baf Ülkü Yurdu karşısında da turu geçmek için elimizden geleni yapacağız.”
Eşleşmeler:
7 Şubat Çarşamba:
Saat 14.00 Gençler Birliği-Lefke
Saat 14.00 Baf Ülkü Yurdu-Hamitköy
Saat 14.00 Mağusa Türk Gücü-Dumlupınar
Saat 14.00 Cihangir-Türk Ocağı
Saat 14.00 K.Kaymaklı-Ozanköy
Saat 14.00 Yeşilova-Yalova
Saat 18.00 Yenicami-Doğan Türk Birliği
8 Şubat Perşembe:
Saat 18.00 Binatlı- GAÜ Çetinkaya