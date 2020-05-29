Türkmenköy, genel kurul gerçekleştirecek

Necati Külahlılar
BTM Birinci Lig kulüplerinden Türkmenköy’de, Fuat Olgan başkanlığındaki yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul gerçekleştirecek.
Olağanüstü genel kurul için gerekli duyuruyu yapan Türkmenköyyönetim kurulu, 15 Haziran Pazartesi Saat 19:00’daTürkmenköy kulüp lokalinde olağanüstü genel kurul toplantısını yapılacak. Kulübün devamlılığı ve güçlü yönetim oluşturulması amacıyla gerçekleştirilecek olan olağanüstü genel kurul toplantısında, 7 gündem maddesi olacak.
Olağanüstü genel kurulun gündem maddeleri şöyle:
1-Açılış 2-Divan Kurulu Seçimi (1 Başkan 2 Üye) 3-Açılış Konuşması 4-Yönetim Kurulu Raporunun Okunması 5-Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi 6-Dilek ve Temenniler 7-Kapanış