Türkiye’den tek gollü prova

A Milli Takım, Antalya'da oynanan hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 1-0 yendi. Tek gol 52'de Mehmet Topal'dan geldi

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti ile karşı karşıya geldi.

A Milli Futbol Takımımız, İrlanda Cumhuriyeti ile hazırlık maçında karşılaştı. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'da oynanan karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Mehmet Topal kaydetti. Mehmet Topal, korner organizasyonunda Yusuf Yazıcı'nın soldan ortasında sol ayağıyla yaptığı vuruşla ağları havalandırmayı başardı.

Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 27 Mart Salı günü deplasmanda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

YİNE ANTALYA, YİNE MEHMET TOPAL, YİNE 1-0

İrlanda Cumhuriyeti maçında A Milli Takım formasını 74. kez giyen Mehmet Topal, bu süreçteki ikinci golünü kaydetti. Fenerbahçeli futbolcu, A Milli Takım'daki diğer golünü 29 Mayıs 2016'da Karadağ ile oynanan hazırlık maçında atmıştı. Milli Takım'ın 1-0 kazandığı o karşılaşma da Antalya'da oynanmıştı.

Teknik direktör Mircea Lucescu yönetimindeki Milli Takım, maça Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Hasan Ali Kaldırım, Okay Yokuşlu, Mehmet Topal, Yusuf Yazıcı, Emre Akbaba, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun 11'iyle başladı. Müsabakaya çıkan 11'in yaş ortalaması 26,3'tü.

Mircea Lucescu, 64'te Cenk Tosun-Enes Ünal ve 69'da Emre Akbaba-Yunus Mallı, 80'de Hakan Çalhanoğlu-İrfan Can Kahveci, 82'de Serdar Aziz-Kaan Ayhan, 87'de Yusuf Yazıcı-Alper Potuk değişikliklerini gerçekleştirdi.