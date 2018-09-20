Türk Bankası lider turladı

Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından olarak düzenlenen “Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası”nda grup maçlarında sona gelindi. Turnuvada A Grubu'nda Garanti Bankası-Limasol Türk Kooperatif Bankası, Türk Bankası-Koop Bank karşılaştılar. Grupta oynanan maçların ardından Türk Bankası grubunu lider tamamladı. Limasol Türk Kooperatif Bankası ise ikinci sırada grubunu tamamlayıp çeyrek finale yükseldi.

Gecenin ilk maçında Garanti Bankası ile Limasol Türk Kooperatif Bankası karşı karşıya geldi. Mücadeleden 5-3'lük skorla galip ayrılan Limasol Türk Kooperatif Merkez Bankası, puanını 7'ye yükselterek grubunu ikinci sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Garanti Bankası ise 4 puanda kaldı.

Gecenin ikinci maçında ise Türk Bankası ile Koop Bank karşı karşıya geldi. Maçtan 7-4'lük farklı skorla galip ayrılan Türk Bankası, puanını 9'a yükseltti ve grubunu lider tamamlayarak adını çeyrek finale yazdırdı. Koop Bank ise 4 puanda grubunu tamamladı.

Organizasyonda bugün (21 Eylül Cuma) oynanacak maçların ardından grup mücadeleleri tamamlanacak ve çeyrek finalistler belirlenecek. Grubunu ilk iki sırada tamamlayan 6 takımın yanında en iyi 2 üçüncü takım çeyrek finalde mücadele edecek. Çeyrek final kura çekimi 24 Eylül Pazartesi günü saat 11.00'de Türk Bankası Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek.

C Grubu Maç Programı (21 Eylül Cuma):

Saat 19.00-20.00 Near East Bank-Vakıflar Bankası

Saat 20.00-21.00 Capital Bank-İktisat Bank